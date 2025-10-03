Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den dikkat çeken NATO ve Trump açıklaması /03 Ekim 2025 18:34

Putin'den dikkat çeken NATO ve Trump açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Moskova’nın NATO’ya saldırmayı planladığı yönündeki kaygılarını “saçmalık” diye niteledi. Ancak Avrupa’nın artan askeri hazırlıklarına karşı “hızlı ve sert karşılık” uyarısında bulundu.

Putin, perşembe günü Soçi’de düzenlenen Valday oturumunda yaptığı kapsamlı konuşmada, “Avrupa’daki tırmanan militarizasyonu yakından izliyoruz. Bunu görmezden gelme hakkımız yok. Güvenliğimiz için karşı adımlarımız gecikmeyecektir” dedi.

Konuşmasında Avrupa’ya sert mesajlar veren Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a ise daha yumuşak bir dil kullandı. Rus lider, “Trump iktidarda olsaydı Ukrayna savaşı başlamazdı” diyerek Amerikan başkanına övgüler yağdırdı. Putin, Trump’ı “rahat bir muhatap” olarak tanımladı ve ABD ile ilişkilerde “tam kapsamlı bir restorasyon” istediklerini söyledi.

Trump son haftalarda Putin’i “savaşı uzatmakla” eleştirip Rusya’nın askeri gücünü “kağıttan kaplan” diye küçümsemişti. Buna rağmen Rus lider bu sözleri alaycı bir ifade olarak değerlendirdi. Putin, “Eğer biz tüm NATO bloğuyla savaş halindeysek ama hala kağıttan kaplansak, NATO nedir o zaman?” diye sordu.

Putin ayrıca Trump’ın Gazze’de savaşı bitirme planını destekledi. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in bu girişimde oynayacağı rolü “olumlu katkı” olarak niteledi. Putin, Blair’le bir zamanlar pijamalarıyla kahve içtikleri anıyı da anlatarak dikkat çekici bir parantez açtı.

Avrupa’ya yönelik tonu ise çok daha sertti. Putin, “Avrupa elitleri barışı engelliyor, bölgede histeri yayıyor. Rusya’nın NATO’ya saldıracağı iddiasına inanmak için ya inanılmaz beceriksiz olmaları ya da düpedüz sahtekar olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Rus lider, Fransa’nın geçen hafta “gölge filo”ya ait bir Rus petrol tankerini alıkoymasını da “korsanlık” diye niteledi. Tankerin, Danimarka havaalanlarını kapatan insansız hava aracı uçuşlarında kullanıldığı iddia edilmişti.

Ukrayna cephesinde geri adım atmayan Putin, ordusunun “tüm hat boyunca güvenle ilerlediğini” iddia etti ve Kiev’in ağır kayıplar verdiğini öne sürdü. “Bu kayıplar karşısında Kiev müzakereleri ciddi şekilde düşünmeli” dedi.

Kopenhag’da Ukrayna’ya destek ve kıtanın savunma kapasitesini artırma amacıyla toplanan zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya’nın “yıkıcı eylemlerini artırdığını” söyledi. Avrupa’yı acilen harekete geçmeye çağıran Zelenskiy, “Gerçek güvenlik ancak ortak hareketle sağlanabilir. Hiçbir ülke bu tehdide karşı yalnız bırakılmamalı” dedi.
