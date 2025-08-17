Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den dikkat çeken öneri: 'Çin Ukrayna'da Garantör Olsun!' /17 Ağustos 2025 11:42

Putin'den dikkat çeken öneri: 'Çin Ukrayna'da Garantör Olsun!'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri tartışmalarında Çin'i potansiyel garantör olarak önerdiği bildirildi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rus medyasına göre, bu hamle Moskova'nın NATO'nun Ukrayna'nın güvenliğinde rol almasına karşı çıkması ve Batı Bloğunu bölme çabası olarak değerlendiriliyor.

Çıkan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifakın bu sürece dahil olmayacağı yönünde güvence verdiği belirtilirken, Kiev'deki yetkililerin ABD'nin bir şekilde garantörler arasında yer alması umudunu koruduğu ifade edildi. 

Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerinin şu anda "istekli koalisyon" oluşturma fikrine odaklandığı aktarıldı. Bu koalisyonun temel amacının gelecekteki çatışmaları önlemek olduğu vurgulandı.

Trump-Zelenski görüşmesinden beklentiler 

Konuyla ilgili kritik gelişmenin 18 Ağustos'ta yaşanması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Washington ziyareti sırasında Trump'la güvenlik garantilerini masaya yatıracağı öğrenildi. The New York Times'ın haberine göre, ABD lideri Avrupalı meslektaşlarını da bu görüşmelere katılmaya davet etti.

Uzmanlar, Çin'in garantör olarak önerilmesini Rusya'nın Batı blokunun Ukrayna meselesindeki etkisini kırma çabası olarak yorumluyor. 

Diplomatik çevrelerde, önümüzdeki günlerde Trump'ın Zelenski'yle yapacağı görüşmelerin ve Avrupa liderlerinin tutumunun krizin seyri açısından belirleyici olacağı değerlendirmesi yapılıyor.
