Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den Erdoğan'a Suriye'ye operasyon desteği yine çıkmadı /06 Ağustos 2022 15:31

Putin'den Erdoğan'a Suriye'ye operasyon desteği yine çıkmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptıkları görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "Suriye'deki sorunları Şam yönetimiyle çözme" mesajı verdiğini ifade etti

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Suriye'ye askeri operasyon açıklamaları AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminden düşmüyor. Buna karşın Erdoğan, İran zirvesinde ne Tahran'ın ne de Moskova'nın desteğini alabilmişti. Erdoğan operasyon için aradığı desteği Soçi'de de bulamadı. 

Soçi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Putin konuyla (Suriye) ilgili Türkiye’ye yönelik adil bir yaklaşım sürdürüyor.. Terörle mücadele noktasında her zaman yanımızda olacağını özellikle de ifade ediyor. Burada şunu bize ima ediyor; ‘Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur’ gibi bir yaklaşımı var" diye konuştu.  

"Biz de diyoruz ki, şu anda bizim istihbarat örgütümüz Suriye istihbaratıyla zaten bu konuları yürütüyor ama bütün mesele netice almak" diyen Erdoğan, "Eğer istihbaratımız, Suriye istihbaratıyla bu çalışmayı yürütürken, buna rağmen hala orada terör örgütleri fellik fellik at oynatıyorsa bu konuda bize destek vermeniz gerekiyor diyoruz. Bu konuda da mutabakatımız var" diye devam etti.


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