Putin'den Finlandiya ve İsveç açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Zirvesi’nin ardından Ukrayna’daki durumu, NATO’nun genişlemesini ve Batı liderlerinin sert açıklamalarını değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Zirvesi’nin ardından Ukrayna’daki durumu, NATO’nun genişlemesini ve Batı liderlerinin sert açıklamalarını değerlendirdi.





Putin, Hazar Zirvesi’nin arından düzenlediği basın toplantısında, “İsveç ve Finlandiya ile, Ukrayna ile olduğu gibi bir sorunumuz yok. Bu ülkelerin topraklarına NATO’nun askeri altyapısının konuşlandırılması durumunda aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacağız” ifadesini kullandı.





Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyonun hedeflerinin değişip değişmediği sorusuna, “Hiçbir şey değişmedi. Taktikler farklı olabilir” dedi.





Rus lider, Batı’nın, silahlı çatışmaları sürdürme çağrılarının, onlar için “Ukrayna’nın iyiliğinin amaç değil, çıkarlarını korumak için bir araç” olduğu yönündeki tahminleri doğruladığını dile getirdi.





Rus ordusunun sivil tesisleri hedef almadığını söyleyen Putin, Kremençug’daki olayla ilgili, “Orada hiçbir terör eylemi yok” diye kaydetti.





G7 liderlerinin, “Putin’den daha havalı olmak için soyunmaları gerektiği” sözlerini de değerlendiren Putin, “Nasıl soyunmak istediler bilmiyorum ama bence iğrenç bir görüntü olurdu” yorumunda bulundu.







