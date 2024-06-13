Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den G7 ve AB'ye rest! /13 Haziran 2024 21:57

Putin'den G7 ve AB'ye rest!

Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol ürünü satışına ilişkin yasağın süresini 31 Aralık 2024'e uzattı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı.

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere 30 Haziran 2024'e kadar petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı.

Ancak Putin'in yeni kararıyla bu yasak tarihi 2024 sonuna kadar uzatılmış oldu. G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmışlardı.
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