Putin'den gözdağı: ‘Bu füzelerin benzeri yok, şimdi NATO düşünsün’

Kremlin'de düzenlenen bir törende "Poseidon" nükleer insansız denizaltı ve "Burevestnik" nükleer seyir füzesinin geliştirici ekibine ödüllerini takdim eden Putin, bu stratejik sistemlerin askeri kapasitelerinin yanı sıra sivil alandaki uygulama potansiyellerine dikkat çekti.





Küçük boyutlu nükleer güç sistemlerinin, zorlu coğrafi bölgelerde madencilik faaliyetlerinde kullanılabileceğini belirten Putin, aynı teknolojilerin Arktik shelf bölgesindeki çalışmalara, güçlü bilgisayar sistemlerine ve hatta planlanan Ay istasyonunun inşasına katkı sağlayabileceğini dile getirdi.





Sistemlere İlişkin Teknik Detaylar Paylaşıldı





Açıklamalara göre, "Poseidon" insansız denizaltısı mevcut savaş gemilerinden katbekat hızlı hareket edebiliyor ve 1 kilometre derinliğe kadar inebilme kabiliyetine sahip. "Burevestnik" seyir füzesi ise menzil açısından dünyadaki tüm bilinen füze sistemlerini geride bırakıyor. Her iki sistemin nükleer reaktörlerinin de dakikalar içinde çalışmaya hazır hale gelebildiği ifade edildi.





Putin ayrıca diğer savunma projelerine ilişkin güncel bilgileri de paylaştı. "Sarmat" ağır füze sisteminin bu yıl deneysel-alarm servisine, gelecek yıl ise tam alarm servisine gireceğini açıklayan Putin, "Oreshnik" füze sisteminin seri üretimine başlandığını ve ses hızının üç katına çıkabilen yeni nesil nükleer motorlu seyir füzelerinin geliştirildiğini duyurdu.





NATO Gözlem Gemisi Açıklaması





Putin, 21 Ekim'de gerçekleştirilen "Burevestnik" testi sırasında bir NATO keşif gemisinin bölgede bulunduğunu, ancak Rusya'nın geminin çalışmasına engel olmadığını ifade etti.





Bu açıklama, stratejik silah testlerinin uluslararası arenada nasıl takip edildiğine ilişkin önemli bir bilgi olarak kaydedildi.





Burevestnik Füzesinin Bir Benzeri Yok





Vladimir Putin, ülkenin nükleer enerjili seyir füzesi 'Burevestnik'in teknik kapasitesine ilişkin, füzenin menzil açısından dünyadaki tüm bilinen füze sistemlerini geride bıraktığını ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip olduğunu belirtti.





Putin, "Füze, önceden hesaplanmış zamanda hedefi yüksek hassasiyetle vurma kapasitesine sahip" ifadelerini kullanarak sistemin teknik yeteneklerine dikkat çekti. Rus lider, 'Burevestnik'in bu üstün özelliklerinin yabancı uzmanlar tarafından da gözlemlendiğini, 21 Ekim'deki testler sırasında bölgede bir NATO keşif gemisinin bulunduğunu ancak çalışmasına izin verildiğini açıkladı.





Teknik Özellikler ve Geliştirme Süreci





2001 yılından bu yana geliştirilmekte olan ve 2016-2017'den beri test edilen 'Burevestnik'in bilinen teknik özellikleri şunlar: Nükleer enerji santrali ile çalışan motor sistemi; Nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesi; Ses altı veya ses hızı civarında seyir yeteneği; Alçak irtifa uçuş profili ve radar tespitinden kaçınma kabiliyeti; Sınırsız Menzil ve Savunma Sistemlerine Karşı Etkinlik.





Putin daha önce yaptığı açıklamalarda, füzenin menzil sınırının bulunmadığını ve "öngörülemez" uçuş yörüngesi sayesinde mevcut ve gelecekteki tüm hava savunma sistemlerine karşı etkili olduğunu vurgulamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise 'Burevestnik'i "hem teknoloji hem de savunma alanında mutlak bir atılım" olarak nitelendirmişti.





Savunma uzmanları, nükleer tahrikli bu füze sisteminin geleneksel silahlardan farklı olarak çok uzun süreler boyunca uçabilme potansiyeline dikkat çekiyor.





Sistemin başarılı testleri, Rusya'nın stratejik silah teknolojilerindeki kapasitesini uluslararası arenada sergilemesi açısından önem taşıyor.