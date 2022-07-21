Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den ilginç istek! 78 yaşına bastığında... /21 Temmuz 2022 13:27

Putin'den ilginç istek! 78 yaşına bastığında...

Vladimir Putin, Rusya'daki yetkililere 2020'lerin sonuna kadar yurttaşların ortalama yaşam süresini 78'e çıkarma talimatı verdi.

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69 yaşındaki Putin, sağlık ve yaşam standartlarından sorumlu yetkililerden ilginç bir istekte bulundu. 

Kendisinin de 78 yaşında olacağı 2030'a kadar Putin Rusya halkının ortalama yaşam süresini 78 yaşına çıkarılmasını istedi.

Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı, mevcut ortalama yaşam süresinin 2022'nin ikinci çeyreğinde 73 yılı aştığını söyledi. Bu, koronavirüs pandemisi öncesi ortalamalara geri dönüşü yansıtıyor.

Devlete bağlı haber ajansı RIA Novosti'ye göre Putin, "Genel olarak bu iyi bir sonuç fakat Rusya'daki yaşam süresini 2030'a kadar 78 yaşa çıkarmak hedefine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemek önemli" dedi.

Toplantıda Putin, hepatit C ve diyabetle mücadele amaçlı yeni programların uygulanmasını da övdü. Putin, yetkililerin yoksulluğu azaltmak da dahil Rus yurttaşlarının yaşam kalitesini artırmak için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Söylentilere göre Putin, Ukrayna'da savaş yürütürken bir dizi "ağır" hastalıktan mustarip ancak Moskova bu iddiaları reddediyor.

Ukrayna istilasını başlatmasından bu yana Putin'in kamuoyu önünde verdiği görüntüler sağlığıyla ilgili söylentileri körükledi.

Görüntülerden biri, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla yaptığı ve toplantı boyunca masanın köşesini kavrarken rahatsız ve gergin göründüğü televizyon konuşmasıydı.

Ukrayna İstihbarat Şefi Tümgeneral Kyrylo Budanov geçen ay USA Today'e verdiği röportajda Putin'in "önünde uzun bir hayat olmadığını" iddia etmişti.

Budanov, dairesinin Putin'in iki yıl içinde bu hastalıklardan öleceğine inandığını söyledi ancak bu iddiaları için herhangi bir kanıt sunmadı.

Bir Rus casusu da Putin'in "hızla ilerleyen ciddi bir tür kansere" yakalandığı için "kendisine üç yıllık ömür biçildiğini" iddia etti.

Kremlin, Putin'in sağlığıyla ilgili söylentileri sürekli yalanlıyor. 

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