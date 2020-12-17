Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den ilginç Navaln çıkışı: Öldürmek isteyen Rusya olsaydı şimdiye kadar ölmüştü /17 Aralık 2020 16:31

Putin'den ilginç Navaln çıkışı: Öldürmek isteyen Rusya olsaydı şimdiye kadar ölmüştü

Rusya lideri Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenledi. Pandemi nedeniyle basın toplantısı video-konferans şeklinde yapıldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ağustos ayında muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin zehirlenmesine dair bir soruyu yanıtlayan Putin, "Bunun arkasında Rus güvenlik birimleri olsaydı işi bitirirlerdi" ifadelerini kullandı.

Putin "Eşi benden Almanya'ya tedaviye gidebilmesi için izin istedi, anında verdim" diye konuştu.

Bu hafta araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat'in yayınladığı bir haber, Rus gizli servis ajanlarının Navalni'yi bir yıldan uzun süredir takip ettiğini ve zehirlendiği sırada da Sibirya'da olduklarını ortaya çıkarmıştı.

Putin halkın gelirinin azalmakta olduğunu kabul etti "Fakat Rus halkı geçmişte daha zor zamanları atlattı" dedi.

Daha önce 2024'de ulaşılacağı açıklanan bir dizi stratejik hedefin 2030'a ertelenmesi hakkındaki soruya ise "Buna erteleme demek doğru olmaz. Koronavirüs salgını planlarımızda bazı değişiklikler yapmamızı gerektirdi" yanıtını verdi. Hedefler arasında sağlıktan altyapı yatırımlarına kadar pek çok vaat vardı.

Putin 2024'teki seçimde aday olup olmamaya daha karar vermediğini, bunu konuşmak için erken olduğunu söyledi. Bu yıl yapılan yasal değişikliklerle Putin'in 2036'ya kadar iktidarda kalmasının yolu açılmıştı.

Ukrayna ile yaşanan gerilime de değinen Putin, Dobas bölgesinde isyancıların kontrolündeki yerlere desteklerini artıracaklarını açıkladı, Ukrayna'da iktidara gelen liderlerin sorunun çözümü için cesur davranamadığını söyledi.

Putin ABD'nin yaptırım listesine aldığı Rusya'dan Almanya'ya gidecek Kuzey Akım 2 boru hattını tamamlayacaklarını da ekledi:

"Bu hat hem Avrupa'nın hem Almanya'nın ekonomisine katkı sunacak.

"Bunun alternatifi ABD'den sıvılaştırılmış gaz almaktır. Bunun maliyeti de bizim gaz fiyatımızın yüzde 20 üzerinde. Almanya gazımızı almazsa ekonomik açıdan rekabetçiliğini yitirir."

NATO'nun doğu yönündeki genişlemesine karşılık vermeleri gerektiğini belirten Putin, ABD'yle nükleer silahların azaltılması anlaşmasının bir daha uzatılması çağrısında bulundu. Anlaşmanın süresi Şubat 2021'de dolacak.
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