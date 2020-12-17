Putin'den ilginç Navaln çıkışı: Öldürmek isteyen Rusya olsaydı şimdiye kadar ölmüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Ağustos ayında muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin zehirlenmesine dair bir soruyu yanıtlayan Putin, "Bunun arkasında Rus güvenlik birimleri olsaydı işi bitirirlerdi" ifadelerini kullandı.





Putin "Eşi benden Almanya'ya tedaviye gidebilmesi için izin istedi, anında verdim" diye konuştu.





Bu hafta araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat'in yayınladığı bir haber, Rus gizli servis ajanlarının Navalni'yi bir yıldan uzun süredir takip ettiğini ve zehirlendiği sırada da Sibirya'da olduklarını ortaya çıkarmıştı.





Putin halkın gelirinin azalmakta olduğunu kabul etti "Fakat Rus halkı geçmişte daha zor zamanları atlattı" dedi.





