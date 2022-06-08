Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den 'İran' hamlesi /08 Haziran 2022 21:42

Putin'den 'İran' hamlesi

İran yönetiminin batılı ülkelerle nükleer enerji konusundaki temasları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında bu konunun da ele alındığı bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ortak Kapsamlı Eylem Planını (JCPOA) korumak için diplomatik çabalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İran nükleer programı etrafındaki durum göz önüne alınarak, Ortak Kapsamlı Eylem Planının ve BM Güvenlik Konseyi'nin 20 Temmuz 2015 tarihli 2231 sayılı kararının korunmasını ve tam olarak uygulanmasını sağlayacak nihai bir anlaşmaya varılması için diplomatik çabalara devam edilmesi gerektiğine dikkat çekildi” denildi.

Tarafların ikili işbirliğinin güncel konularını ele aldıkları belirtilen açıklamada, “Rusya-İran ilişkilerinin ulaştığı düzeyin önemine değinildi. Ticari ve ekonomik alanda ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere, ilişkilerin her alanda güçlendirilmesine yönelik karşılıklı eğilime vurgu yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

Bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin konuların da ele alındığı görüşmede, Astana süreci çerçevesinde yürütülen Suriye krizinin çözümüne yönelik çalışmalara bağlılığın teyit edildiği ifade edildi.

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