Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Karabağ ile ilgili Türkiye açıklaması /29 Ekim 2020 20:35

Putin'den Karabağ ile ilgili Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karabağ ile ilgili Türkiye dahil birçok ülkenin önerilerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirttiği ifade edildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ve "Barış görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülkenin önerilerinin değerlendirilmesi gerektiğini" söyledi.

Putin, Rusya'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ'da uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi durumunda sağlanabileceğini belirtti.

Türkiye, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a destek veriyor. Ermenistan ile güvenlik anlaşmaları bulunan Rusya ise ateşkes konusunda uzlaşılması için taraflara çağrı yapıyor.
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