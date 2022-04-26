Putin'den 'Kırım ile Sivastopol' açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Vladimir Astapkoviç imzası taşıyan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin’de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin’de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini söyledi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin’de yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.





'Türkiye'deki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedilmişti'





Rus lider, Kiev’in yerel halka yönelik soykırımını durdurmak için Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımak zorunda kaldığını ve bunun Kiev'in Minsk anlaşmalarına uymayı reddetmesinin ardından geldiğini belirtti.





Putin, Moskova’nın her zaman sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu, tarafların Türkiye'deki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydettiğini. ancak daha sonra Rusya'nın Buça'da hiçbir ilgisinin olmadığı bir provokasyonla karşı karşıya kaldığını vurguladı.





'Rusya BM'yi her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecek'





Putin, Rusya'nın BM'nin kurucu ülkelerinden biri olarak bu örgütü her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirtti:





“Rusya, Birleşmiş Milletler'in kurucu ülkelerinden biri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak bu evrensel organizasyonu her zaman desteklemiştir. Biz onun sadece evrensel değil, kendi alanında benzersiz olduğuna inanıyoruz.”





Uluslararası alanda bu tür başka bir kuruluş olmadığına vurgu yapan Putin, "BM’nin dayandığı ilkeleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bunu gelecekte de yapmaya devam edeceğiz" dedi.









Putin, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini ifade etti.