Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den kritik karar: Ordunun kilit ismini görevden aldı /16 Mayıs 2025 09:54

Putin'den kritik karar: Ordunun kilit ismini görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'u görevden aldı. 2014 yılından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Salyukov, Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Salyukov'un yerine kimin atandığı ise henüz açıklanmadı.

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2 Mayıs 2014'te Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Oleg Salyukov, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından görevden alındı. Putin, Salyukov'u Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atadı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Salyukov, 2014 yılından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu. Salyukov'un yerine kimin atandığına dair henüz açıklama yapılmadı. Putin, geçtiğimiz sene mayıs ayında ise 12 yıldır Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'yu görevden alarak, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atamıştı.

OLEG SALYUKOV KİMDİR?
Orgeneral Oleg Salyukov, 21 Mayıs 1955'te Sovyetler Birliği'nin Saratov şehrinde doğmuş, uzun yıllar Rus ordusunda görev yapmış üst düzey bir askeri isimdir.

Askeri kariyerine Kiev Askeri Bölgesi'nde başlayan Salyukov, çeşitli kademelerde görev alarak 121. ve 81. Muhafız Motorize Tüfek Tümenleri'nde komutanlık yapmıştı. 2008-2010 yılları arasında Uzak Doğu Askeri Bölgesi Komutanı olarak görev yapmış, ardından 2010-2014 arasında Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

2 Mayıs 2014'te Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştı.
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