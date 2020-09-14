Putin'den Macron'a Navalni yanıtı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin, muhalif politikacı Navalny'nin zehirlenmesine ilişkin haklarında ortaya atılan suçlamaların 'uygunsuz ve asılsız' olduğunu söyledi.







Putin ayrıca, Rusya'nın Alman hükümetinden, Navalny'den alınan tıbbi test sonuçlarını teslim etmesini istediğini belirtti.





MACRON: GEREKLİ TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Perşembe günü yaptığı açıklamada, Fransa'nın muhalif politikacı Alexei Navalny'ye iltica dahil gerekli tüm desteği vermeye hazır olduğunu söylemişti.





Macron ayrıca Fransa ve Almanya'nın Navalny'ye tıbbi yardım sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine eklemişti.