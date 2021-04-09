Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması /09 Nisan 2021 18:33

Putin'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin korunmasını vurguladığı belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna krizi konusunda görüştü. Putin, görüşmede, Montrö'nün korunmasının önemini vurguladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planları da ele alındı. Putin, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurguladı.

Sputnik V aşısının ortak üretim ihtimalinin ele aldığını görüşmede, Rusya’nın Ukrayna'yı Donbass bölgesinde "tehlikeli provokatif eylemler" ile suçladığı belirtildi.

ABD'nin 2 savaş gemisini haftaya Türkiye'ye göndereceğini bildirmesinin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus haber ajansı İnterfaks’a yaptığı açıklamada,  "Bu tür faaliyetlerin, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin gemileri için sınırlamaları ve kalış sürelerini belirleyen Montrö Sözleşmesi hükümlerine sıkı sıkıya bağlı olarak yürütülmesi önemlidir" demişti.
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