Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den NATO açıklaması /03 Aralık 2019 21:49

Putin'den NATO açıklaması

NATO ile ilgili açıklamalarda bulunan Putin, NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş bir yapı olduğunu ifade ederek, Sovyetler'in yıkılmasına rağmen NATO'nun varlığını korumakla birlikte ayrıca genişlemeyi de sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

SHABER3.COM

Putin, Rus donanmasının kalkınmasına yönelik Soçi kentinde gerçekleştirilen toplantıda, Rusya-NATO ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduğunu anımsatan Putin, "Bugün artık Sovyetler Birliği yok, ancak NATO hem varlığının sürdürüyor hem gelişiyor." ifadesini kullandı.

Putin, kurulduğunda 12 üyeden oluşan NATO'nun bugün 29 üyeden oluştuğuna dikkati çekerek, "NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamaları, tüm dünyadaki savunma harcamalarının yüzde 70'ine tekabül ediyor. NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi, Rusya için ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." diye konuştu.

NATO'nun "çağın gerisinde" kaldığını savunan Putin, şöyle konuştu:

"NATO'nun son yıllardaki basmakalıp düşünce şekli, hızla değişen, modern dünyada etkin kararlar almak için iyi bir araç değil. NATO ile terörle mücadele, silah kontrolü ve yerel silahlı çatışmalar gibi konular dahil çeşitli iş birlikleri yapmaya yönelik arzumuzu çok defa dile getirdik fakat Rusya'nın çıkarlarına karşı hareket ettikleri için 2008'den sonra iş birliğimiz aşamalı şekilde durdu."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin'den NATO açıklaması Sonraki Haber >>

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:12:22