Putin'den orduya, Ukrayna'daki saldırıları artırın emri

Harkiv Bölge Valisi Oleh Sinehubov, son saldırılarda füzelerin Harkiv bölgesinin kuzeydoğusundaki Chuhuiv kasabasını vurduğunu ve aralarında 70 yaşındaki bir kadının da bulunduğu üç kişinin öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını söyledi.



Bir başka Bölge Valisi Valentin Reznichenko da, 50'den fazla Rus Grad roketinin Dnipro Nehri üzerindeki Nikopol kentine düştüğünü söyledi. Acil servis, iki kişinin öldüğünü açıkladı.



Ukrayna, son üç gün içinde yerleşim alanlarına yapılan bu tür saldırılarda yaklaşık 40 kişinin öldürüldüğünü söylüyor.



Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun askeri birliklere, Ukrayna’nın doğusu ve Rusya tarafından kontrol edilen diğer bölgelere yönelik saldırıları önlemek için operasyonlarını hızlandırma emri verdiği belirtildi.



Şoygu'nun, "Kiev rejiminin Donbas ve diğer bölgelerdeki sivil altyapıya ve yerleşim sakinlerine büyük roket ve topçu saldırıları başlatma olasılığını önlemek için tüm operasyonel alanlardaki grupların eylemlerini daha da arttırmak için gerekli talimatları verdiği" belirtildi.



Bakanlık, Şoygu'nun emrini, diğer komutanların yanı sıra Ukrayna'da faaliyet gösteren Rus kuvvetlerinin "Güney" ve "Merkez" komuta gruplarına liderlik eden generallerin komuta merkezindeki raporlarını dinledikten sonra verdiğini söyledi.



Toplantının tam olarak ne zaman gerçekleştiği veya o sırada Şoygu ve komutanların Ukrayna'da olup olmadığı, yapılan açıklamadan ya da sağlanan sessiz görüntülerden anlaşılmıyor.



Kiev dün, Batı tarafından sağlanan sistemleri kullanan Ukrayna’nın roket saldırılarının son haftalarda 30'dan fazla Rus askeri lojistik merkezini yok ettiğini ve Rusya'nın saldırı potansiyelini önemli ölçüde azalttığını açıkladı.



Ölüm kalım savaşı sürüyor



Savaşın odak noktası, beşinci ayında, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine taşınırken, Rusya kuvvetleri ülkenin başka yerlerindeki şehirleri füzeler ve roketlerle vuruyor.



Ukrayna'ya karşı "özel askeri operasyonunu" 24 Şubat'ta başlatan ve tehlikeli milliyetçiler olarak adlandırdığı kişilerin kökünü kazımayı amaçladığını söyleyen Moskova, Ukrayna'nın askeri altyapısını bozmak ve kendi güvenliğini korumak için yüksek hassasiyetli silahlar kullandığını söylüyor.



Kiev ve Batı, çatışmayı, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Moskova'nın yönetiminden kurtulan bir ülkeyi yeniden fethetmek için sebepsiz bir girişim olarak değerlendiriyor.



Rusya, füzelerinin ülke genelindeki yerleşim bölgelerini vurduğuna dair artan kanıtlara rağmen, sivil bölgeleri hedef aldığını defalarca yalanladı.



Dün geç saatlerde, Rus füzeleri Nikopol'un yaklaşık 120 km (75 mil) kuzeyindeki Dnipro şehrini vurarak üç kişinin ölümüne ve 15 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Sosyal medyadan, binalardan yükselen siyah dumanları ve yanan arabaların görüntüleri paylaşıldı.



Rusya Cumartesi günü, Dnipro'da füze parçaları üreten bir fabrikayı tahrip ettiğini açıkladı.



G20 Maliye Bakanları toplantısında ana gündem Ukrayna oldu



Savaş, Endonezya'daki G20 Maliye Bakanları toplantısına da egemen oldu. ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, çatışma konusundaki farklılıkların maliye ve merkez bankası yetkililerinin resmi bir bildiri yayınlamasını engellediğini ancak kötüleşen gıda güvenliği krizini ele alma ihtiyacı üzerinde anlaştıklarını söyledi.



Yelen, "Bu zorlu bir dönem çünkü Rusya G20'nin bir parçası ve savaşın nasıl tanımlanacağı konusunda bizimle aynı fikirde değil" dedi.



Batılı ülkeler Rusya'ya sert yaptırımlar uyguladı ve Rusya'yı Moskova'nın reddettiği Ukrayna'daki savaş suçlarıyla suçladı. Çin, Hindistan ve Güney Afrika da dahil olmak üzere diğer G20 ülkeleri tepkilerinde daha sessiz kaldı.



Ukrayna’nın tahıl ihracatını kısıtlayan abluka, milyonlarca yoksul ülkede açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda endişelere yol açtı.



Kan dökülmeye devam etmesine rağmen, hem Rusya hem de Ukrayna, son görüşmelerde ablukayı kaldırmaya yönelik bir anlaşmaya yönelik ilerlemeyi açıkladılar. Arabulucu Türkiye, önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalanabileceğini açıkladı.