Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Rus Wikipedia'sı için adım /06 Kasım 2019 23:02

Putin'den Rus Wikipedia'sı için adım

Rusya'da farklı bir internet uygulaması oluşturmayı amaçlayan yasanın ardından Putin'den 'Rus Wikipedia'ı için bir adım daha geleceği iddia edildi.

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Rusya, 1 Kasım'da yürürlüğe giren tartışmalı internet yasasının ardından kendi internet ansiklopedisini uygulamaya geçirmek istiyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel internet ansiklopedisi Wikipedia'nın bir Rus versiyonunun oluşturulması gerektiğini söyledi. Putin, "iyi ve modern bir formatta güvenilir bilgi sağlayacağı için internet ansiklopedisinin Rus versiyonunun tercih nedeni olacağını" kaydetti.

Rus haber ajansı Ria Novosti'nin haberine göre Kremlin bu projeye 2022 yılına kadar 27 milyon dolar harcamayı planlıyor.

Russland Moskau Proteste gegen Internet-Zensur
Rusya'da internet yasasına karşı ilkbaharda binlerce kişinin katılımıyla bir gösteri düzenlenmişti

Tartışmalı internet yasası

Rusya’da 1 Kasım'da yürürlüğe giren tartışmalı yasayla da devlet kontrolü altında dünyadan bağımsız bir internet ağı oluşturulması mümkün kılınmıştı. Yasa, kullanıcı bilgilerinin kapsamlı bir biçimde kayıt altına alınması nedeniyle internet sansürünü artıracağı eleştirilerine hedef olmuştu.

Rus hükümeti ise bu iddiaları reddediyor ve Batı'nın Rusya'yı internetten koparma niyeti içinde olduğu iddiasıyla ülkenin özerk bir interneti mümkün kılan bir dijital altyapıya sahip olması gerektiğini savunuyor.


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