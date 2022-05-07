Putin'den saklanan karaler... Rus askerlerini gözleri bantlı getirdiler!

Doğu cephesinde ise Harkov çevresinde Rus işgalciler geri çekilmek zorunda kaldı. Ukrayna ordusu, Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrainka, Shestakove ve Peremoha köylerini geri aldı. Cherkaski Tyshky köyünün bir kısmı da yine Rus işgalcilerden temizlendi. Cephe hattındaki ilerleme, güncel haritayı da değiştirdi.





Ukrayna medyası, Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde kurtarılan Shestakovo köyünden fotoğraflar yayınladı. Köyü 'Rusya'nın kalesi' olarak tanımlayan yerel medya, ayrıca esir alınan sekiz Rus askerin fotoğraflarını da sayfalarına taşıdı.





Yerel medyada ayrıca, Shestakovo köyünde ele geçirilen Rus tanklarının fotoğrafları da vardı.





Söz konusu fotoğraflar, beklendiği gibi Rus medyasında yer bulmuyor ve Kremlin'in sesi medya yalnızca işgalcilerin ilerleyişini okurlarına aktarıyor.





Mevzi kaybeden Rus ordusunun bugün fırlattığı füzelerden biri Hryhoriy Skovoroda Ulusal Müzesi'nin çatısına isabet etti. Ukraynalı filozof Skovoroda'nın adına kurulan müzede, bir kişi yaralandı. İlk gelen görüntüler, müzenin ağır hasar aldığını gösteriyor.





Donetsk bölgesindeki Kostiantynivka'da ise Rusların füze saldırısı iki can aldı. Yerel medya, saldırı sonucu yerel bir lisede yangın çıktığını ve dokuz kişinin de yaralandığını yazdı.





Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW), Ukrayna ordusunun ilerlemeye devam ettiği Harkov muharebesinde nihai aşamanın yaklaşmış olabileceğini kaydediyor. ISW'ye göre, Harkov kısa süre içinde Rus birliklerinin ateşlediği top mevzilerinin dışında kalabilir.





Rusya, sınırın hemen yanı başında bulunan Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'u işgalin ilk günlerinde ele geçirmeyi denedi ancak başarılı olamadı. Sonraki günlerde Harkov'daki direniş daha da sertleşti ve Mayıs ayına gelindiğinde Rus işgalcilerin ele geçirdikleri yerlerden çekildikleri görüldü.





Harkov bölgesinin Rus birliklerinden temizlenmesi, başkent Kiev çevresinden geri çekilmek zorunda kalan Rusya lideri Vladimir Putin için ikinci bir kabus olabilir.





24 Şubat'ta başlayan işgalin birinci ayı dolmadan Rus birlikleri Kiev ve Çernigiv'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Kiev muharebesinin kaybedilmesi, Rusya için bir dönüm noktası oldu ve yeni odak noktasının Donbas olacağı açıklandı.