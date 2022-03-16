Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den savunma: Ukrayna nükleer silah sahibi olabilirdi, seçeneğimiz kalmamıştı /16 Mart 2022 17:13

Putin'den savunma: Ukrayna nükleer silah sahibi olabilirdi, seçeneğimiz kalmamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir isteğimiz yok. Ukrayna’da askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz kalmamıştı” açıklamasını yaptı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir isteğimiz yok. Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi Ukrayna’da askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz kalmamıştı” açıklamasını yaptı.

Putin sözlerine, "Batı'daki sıradan insanların beni duymasını istiyorum. Bunların hepsinin Rusya'nın saldırganlığından kaynaklandığını iddia ediyorlar. Bu bir yalandır. Gerçek olan şudur ki, bu sorunBatılı liderlerin politikalarının sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kişiler insanları önemsemiyorlar, onların derdi kendi cepleri" şeklinde devam etti.

Putin ayrıca "Harekat planlandığı gibi gidiyor" diye ekledi.

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