Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den sert Biden açıklaması /22 Kasım 2020 16:13

Putin'den sert Biden açıklaması

3 Kasım'da ABD'de yapılan seçimlerde zaferini ilan eden Joe Biden hakkında Rusya'dan flaş bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD halkının güvenini kazanmış herkes çalışmaya hazırız. Fakat henüz Joe Biden'ın zaferini kabul etmeye hazır değilim" dedi.

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ABD’deki seçimlerin ardından birçok ülke Demokratlar’ın adayı Joe Biden’ı tebrik ederken bugün Rusya’dan çok kritik bir açıklama geldi… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden’ın zaferini henüz tanımayacaklarını açıkladı.

Rus devlet televizyonunda konuşan Putin, “Amerikan halkının güvenini almış herhangi biriyle çalışırız. Fakat bu güven sadece seçimleri kazandığını iddia eden adayın rakibinin de bunu kabul etmesiyle ya da yasal yollarla resmi sonuçların gelmesiyle tanınır” dedi.

ABD’deki seçimlerin ardından Putin böylelikle en kapsamlı açıklamayı yapmış oldu. Putin, Kremlin’in Biden’ı tebrik etmemesi ile ilgili olarak, “Biden’ı tebrik etmek ABD-Rusya ilişkilerine zarar vermez, zaten zarar verecek bir şey kalmadı. Bu ilişkiyi harap ettiler” dedi.
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