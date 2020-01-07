Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den sürpriz... Erdoğan'dan önce Esed'e gitti /07 Ocak 2020 17:52

Putin'den sürpriz... Erdoğan'dan önce Esed'e gitti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şam’ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştüğünü duyurdu

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarınki Türkiye ziyareti öncesi Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la biraraya geldi.

Suriye temaslarıyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Vladimir Putin, havalimanından Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye grubunun karargâhına doğru yola çıktı, Şam’ın caddelerinden geçti" dedi.


"Karargahta Putin’i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı" bilgisini veren Peskov, ekledi: "İki lider, askeri yetkililerin ülkenin çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili raporlarını dinledi."
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