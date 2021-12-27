Putin'den Tacikistan ile ilgili yeni karar

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan-Tacikistan sınırındaki güvenlik durumunun kendileri için endişe kaynağı olduğunu belirtti. Putin, söz konusu sınırdan kaynaklanan güvenlik risklerini hafifletmek adına Tacikistan’daki üslerini yeni silah ve teçhizat ile güçlendirdiklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan-Tacikistan sınırındaki güvenlik durumunun kendileri için endişe kaynağı olduğunu belirtti. Putin, söz konusu sınırdan kaynaklanan güvenlik risklerini hafifletmek adına Tacikistan’daki üslerini yeni silah ve teçhizat ile güçlendirdiklerini söyledi.





Rusya lideri Vladimir Putin, Tacikistanlı mevkidaşı İmamali Rahman ile görüşmesinde, “Afganistan sınırındaki durum şu an, malumunuzdur ki bizim için bir endişe kaynağı. Kaldı ki bu konuda sizinle sürekli iletişim içindeyiz” dedi.





Putin, Afganistan sınırından kaynaklanabilecek güvenlik sorunlarının önünü kesmek adına Tacikistan’a gereken askeri-teknik yardımı yaptıklarını da sözlerine ekledi: “Tacikistan’ın savunma gücünü artırmak için aktif bir biçimde çalışıyoruz. Tacikistan ordusunu güçlendirmek için, Tacikistan, ülke dışından yönelebilecek tehditlere etkili bir biçimde karşı koyabilsin diye, son zamanlarda anlaşmalarımız doğrultusunda bu ülkeye gerekli silah ve teçhizat tedarikleri gerçekleştirildi.”







