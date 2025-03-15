Putin'den Trump sonrası bir kritik görüşme daha: İki ülke arasında işbirliğine yeşil ışık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Donald Trump “Putin ile telefonda çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ondan Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans” açıklamasını yapmıştı.



Putin’in ikinci kritik görüşmesi ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gerçekleşti.



'MUTABAKATA VARDIK'



Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını belirten Putin "Stratejik ortaklık ve işbirliği konusunda tamamen mutabakata vardık. Bu anlaşma, ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için sağlam bir temel oluşturacak. 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında sizi Rusya'da görmekten mutluluk duyarım” dedi.



'EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIYORUZ'



Putin'in kendisini 9 Mayıs’taki Zafer Günü kutlamalarına davet etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Maduro ise şunları söyledi: Giderek güçlenen, özellikle enerji alanındaki işbirliğimiz dahil olmak üzere, çeşitli sektörlerde ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarıyoruz. Sizi yeniden Rusya'da görmekten memnun olacağım.