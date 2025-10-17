Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Trump'a net mesaj: 'Tomahawk'lar savaş alanındaki durumu değiştirmeyecek' /17 Ekim 2025 12:29

Putin'den Trump'a net mesaj: 'Tomahawk'lar savaş alanındaki durumu değiştirmeyecek'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleşti.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Putin bu görüşmede, Ukrayna'ya yapılacak Tomahawk füze teslimatının iki ülke ilişkilerine "ciddi zarar vereceği" uyarısında bulundu. Putin, bu tür silahların savaşın seyrini değiştirmeyeceğini ancak diplomatik ilişkileri derinden etkileyeceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı'na yardımcılık yapan Yuri Ushakov, görüşmede Putin'in Trump'a net mesajını aktardı. Ushakov'un aktardığına göre Putin, "Tomahawk'lar savaş alanındaki durumu değiştirmeyecek, ancak iki ülkemiz arasındaki ilişkilere ciddi zarar verecektir. Barışçıl çözüm perspektiflerinden bahsetmiyorum bile" ifadelerini kullandı.

Bu, Putin'in konuya ilişkin daha önceki açıklamalarını teyit eden bir uyarı oldu. Putin, daha önce de bu tür silah transferlerinin Rus-Amerikan ilişkilerini yok edeceğini ve Rusya'nın, bu füzeleri vurabilmek için hava savunma sistemlerini geliştireceğini açıklamıştı.

Ushakov, Trump'ın Putin'in bu uyarılarına nasıl yanıt verdiği sorusuna, ABD Başkanı'nın bu argümanları dikkate alacağını ve konuyu 17 Ekim'de Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelensky ile yapacağı görüşmede ele alacağını söyledi.

İki lider, olası bir yüz yüze zirve için anlaşmaya vardı. Zirvenin tarihi henüz belli olmazken, mekan olarak Budapeşte seçildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Eylül ayında bu füzelerin temini talebini gündeme getirmişti ve Tomahawk'ları almaları halinde Ukrayna'nın Rusya'daki askeri hedeflere ve enerji tesislerine saldıracağını belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin'den Trump'a net mesaj: 'Tomahawk'lar savaş alanındaki... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:35