Putin'den Trump'a net mesaj: 'Tomahawk'lar savaş alanındaki durumu değiştirmeyecek'

Putin bu görüşmede, Ukrayna'ya yapılacak Tomahawk füze teslimatının iki ülke ilişkilerine "ciddi zarar vereceği" uyarısında bulundu. Putin, bu tür silahların savaşın seyrini değiştirmeyeceğini ancak diplomatik ilişkileri derinden etkileyeceğini vurguladı.





Rusya Devlet Başkanı'na yardımcılık yapan Yuri Ushakov, görüşmede Putin'in Trump'a net mesajını aktardı. Ushakov'un aktardığına göre Putin, "Tomahawk'lar savaş alanındaki durumu değiştirmeyecek, ancak iki ülkemiz arasındaki ilişkilere ciddi zarar verecektir. Barışçıl çözüm perspektiflerinden bahsetmiyorum bile" ifadelerini kullandı.





Bu, Putin'in konuya ilişkin daha önceki açıklamalarını teyit eden bir uyarı oldu. Putin, daha önce de bu tür silah transferlerinin Rus-Amerikan ilişkilerini yok edeceğini ve Rusya'nın, bu füzeleri vurabilmek için hava savunma sistemlerini geliştireceğini açıklamıştı.





Ushakov, Trump'ın Putin'in bu uyarılarına nasıl yanıt verdiği sorusuna, ABD Başkanı'nın bu argümanları dikkate alacağını ve konuyu 17 Ekim'de Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelensky ile yapacağı görüşmede ele alacağını söyledi.





İki lider, olası bir yüz yüze zirve için anlaşmaya vardı. Zirvenin tarihi henüz belli olmazken, mekan olarak Budapeşte seçildi.





Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Eylül ayında bu füzelerin temini talebini gündeme getirmişti ve Tomahawk'ları almaları halinde Ukrayna'nın Rusya'daki askeri hedeflere ve enerji tesislerine saldıracağını belirtmişti.