Putin'den Trump'a tehdit gibi yanıt: Nükleer testlere...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin nükleer denemelere yeniden başlaması durumunda Rusya’nın da aynı adımı değerlendireceğini söyledi. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer denemelerle ilgili yorumlarının ardından yapılan bir güvenlik konseyi toplantısında geldi.

Putin, Rusya Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarına ile güvenlik kurumlarına “bu konuyla ilgili bilgi toplanması” ve “nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması olasılığına dair önerilerin sunulması” talimatını verdi.
Trump’ın nükleer çıkışı

Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin nükleer silah testlerine başlayacağını duyurdu. Bu açıklama, ABD’nin 1992’den bu yana ilk kez nükleer bir patlama gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorularını gündeme getirdi.

Söz konusu açıklama, Rusya’nın nükleer enerjiyle çalışan yeni bir seyir füzesi (Burevestnik) ve nükleer enerjili, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip bir sualtı dronu test ettiğini açıklamasının ardından geldi.

Kuzey Kore dışında hiçbir ülkenin onlarca yıldır nükleer patlama gerçekleştirdiği bilinmiyor.
Rusya ve Çin sırasıyla 1990 ve 1996 yıllarından bu yana böyle bir test yapmadı.

Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada Rusya ve Çin de dahil bazı ülkelerin kamuoyuna açıklanmayan yeraltı nükleer testleri yaptığını iddia etti ve ABD’nin de aynı yolu izleyeceğini söyledi.
