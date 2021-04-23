Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den Türkiye'ye bir kötü haber daha: Mısır ile Rusya anlaştı /23 Nisan 2021 17:43

Putin'den Türkiye'ye bir kötü haber daha: Mısır ile Rusya anlaştı

Kahire'den yapılan açıklamada, Rusya'dan Mısır’daki tatil beldeleri Hurgada ve Şarm el Şeyh'e uçuşların yeniden başlayacağı duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Peskov, açıklamayı doğruladı.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Mısır’daki tatil beldeleri Hurgada ve Şarm el Şeyh ile Rusya arasındaki uçuşları yeniden başlatma konusunda anlaştığı duyuruldu. Kahire'den yapılan açıklamayı doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, en kısa zamanda resmi bir bildiri yayınlanacağını aktardı. 

Geçtiğimiz günlerde, Rus havayolu şirketinden bir kaynak uçuşların 10 Mayıs’tan sonra başlayacağını söylemişti.

Hurgada ve Şarm el Şeyh beldelerine uçuşlar, 2015 yılında bir Rus yolcu uçağının Sina Yarımadası'nda düşmesi ve 224 kişinin ölmesi sonucu askıya alınmıştı.
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