Putin'den Türkiye'ye bir kötü haber daha: Mısır ile Rusya anlaştı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Mısır’daki tatil beldeleri Hurgada ve Şarm el Şeyh ile Rusya arasındaki uçuşları yeniden başlatma konusunda anlaştığı duyuruldu. Kahire'den yapılan açıklamayı doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, en kısa zamanda resmi bir bildiri yayınlanacağını aktardı.





Geçtiğimiz günlerde, Rus havayolu şirketinden bir kaynak uçuşların 10 Mayıs’tan sonra başlayacağını söylemişti.





Hurgada ve Şarm el Şeyh beldelerine uçuşlar, 2015 yılında bir Rus yolcu uçağının Sina Yarımadası'nda düşmesi ve 224 kişinin ölmesi sonucu askıya alınmıştı.