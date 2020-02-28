Putin'den Türkiye'ye uyarı : 'Türk askerleri İdlib'de gözlem noktaları dışında bulunmamalı'

Rusya, Türkiye’nin Rus vatandaşlarını ve diplomatik birimlerini korumak için her şeyi yapacağını umduğunu bildirdi.





Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuş, Rusya ise saldırıların Suriye hükümetine bağlı güçlerce yapıldığını belirmişti.





Rusya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Rusya’nın Güvenlik Konseyi ile Suriye konusunu görüşmek üzere bir araya geldiğini ve Türk askerlerinin İdlib’deki gözlem noktalarının dışında bulunmaması gerektiğini açıkladı.