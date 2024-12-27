Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den dikkat çeken ateşkes açıklaması: Barış görüşmelerine hazırız /27 Aralık 2024 00:01

Putin'den dikkat çeken ateşkes açıklaması: Barış görüşmelerine hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması geldi. Putin, müzakerelere karşı olmadıklarını belirterek, "Slovakya ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ile olası barış görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin, barış görüşmelerine hazır olduklarını bildirirken gerekli olması durumunda daha güçlü silahları da kullanabileceklerini ifade etti.

Habertürk'ün aktardığına göre Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmayı artık bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ukrayna'nın kabul etmesi hâlinde Slovakya'nın ev sahipliğinde barış görüşmelerinin başlayabileceğini belirten Vladimir Putin her türlü ihtimale hazır olduklarına işaret etti.
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Putin ayrıca "tarihi bir icat" olarak nitelendirdiği Oreşnik balistik füzesinin de ihtiyaç duyulduğunda kullanılabileceğine vurgu yaptı.

Putin ayrıca Ukrayna'yı gaz sevkiyatını engelleyerek Avrupa'yı cezalandırmakla suçladı.

Bugün öğle saatlerinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ateşkes hakkında konuşmuş ve şu an yapılacak bir ateşkesin Ukrayna'ya yarayacağını belirtmişti. Lavrov, Ukrayna'daki çatışmayı bitirmeye yönelik söylemleri "boş söz" olarak nitelendirmişti.

BELARUS'A 'OREŞNİK' FÜZELERİ YERLEŞTİRİLİYOR

Bu arada Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine Rusya tarafından 10 "Oreşnik" balistik füze sisteminin yerleştirileceğini, bu sayının gelecekte artabileceğini bildirdi.

Lukaşenko, Leningrad bölgesinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısı sonrasında gazetecilerin Rusya’nın Belarus’a kaç tane "Oreşnik" balistik füze sistemi yerleştireceği ile ilgili sorusunu cevapladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre "Sanırım, şimdilik bir deste var, sonra göreceğiz. Eğer Ruslar isterse biz de daha fazlasını yerleştireceğiz" ifadelerini kullanan Lukaşenko, bu rakamın rezervlerle birlikte olduğunu da dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silah konuşlandırdıklarını, Ukrayna'da savaş koşullarında test edilen nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzeyi de Belarus'a gelecek yılın ikinci yarısında yerleştireceklerini bildirmişti.
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