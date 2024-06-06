Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Ukrayna'ya destek veren ülkelere sert tehdit: 'Vurma hakkımız var' /06 Haziran 2024 01:31

Putin'den Ukrayna'ya destek veren ülkelere sert tehdit: 'Vurma hakkımız var'

St. Petersburg'da düzenlenen ekonomik foruma katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da katıldığı ekonomik forumda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Ukrayna'da süren savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.

PUTİN'DEN GAZZE YORUMU
Gazze'deki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Putin, "Gazze'deki durumu ABD'nin başarısızlığının sonucu olarak değerlendiriyoruz. Filistin Devleti kurulmadan bölgede barış olmaz" dedi.

Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor.''

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