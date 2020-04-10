Putin'den 'uzay' toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ay'da ve diğer gök cisimlerinde su ve madenlerin özel şirketlerin ve şahısların tasarrufuna açılmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de uzay sektörü yetkilileriyle bir toplantı yaptı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre video konferans yoluyla yapılan toplantıda Putin insanlı uçuş programlarının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "İnsanlı uzay uçuş programlarının geliştirilmesi koşulsuz önceliğimizdir. Bu, Rusya'nın uzay alanının güçlü yanıdır. Burada liderliğimizi korumamız gerekiyor." dedi.





Putin yeni nesil uzay ulaşım sistemlerinin de geliştirilmesi gerektiğini belirttiği konuşmasında "Yeni insanlı gemi uçuş testlerinin 2023 yılında Vostoçniy Uzay Üssü'nde yapılması planlanıyor. Rusya'nın fırlatmayla ilgili küresel piyasadaki pozisyonlarını güçlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.





Putin güçlü ve süper güçlü füzeler için uçuş testlerinin ise 2023 ve 2028'de yapılmasının planlandığını ifade etti.





ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgını döneminde ABD'li şirketlerin Ay'da ve diğer asteroitlerde madencilik yapmasını öngören kararname imzalaması tartışmalara yol açmıştı.





RUS UZAY AJANSI'NDAN ABD'YE TEPKİ: SÖMÜRGECİLİK





Öte yandan Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, ABD'de imzalanan kararnameye tepki gösterdi.





Ajans ABD'nin bu adımını sömürgeciliğe benzetti ve uzay konusunda ülkeler arası işbirliğinin ortadan kaldırılması anlamına geldiğini kaydetti.





Roscosmos'dan yapılan açıklamada, "Tarihte zaten bir ülkenin çıkarları uğruna topraklara el koymaya karar vermesinin örnekleri bulunuyor ve herkes bunun neye sebep olduğunu biliyor." denildi.