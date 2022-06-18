Putin'den yaptırımlara cevap: 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar 4 aydır sürerken Batılı ülkelerden de Rusya'ya yönelik yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar; finans, enerji, ulaşım, medya, teknoloji, otomobil, spor ve ticaret alanlarını kapsıyor.







St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda açıklamalarda bulunan Rus lider Vladimir Putin, Batı'nın yaptırımlarına tepki göstererek, "Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.





Yaptırımların Avrupa Birliği'nin (AB) kendisini vurduğunu söyleyen Putin, Avrupa ülkelerinin 400 milyar dolardan fazla zarara uğrayabileceğini belirtti. Putin, Rus ekonomisi hakkındaki kasvetli beklentilerin gerçekleşmediğini belirterek, “Enflasyonun üstesinden geldik” ifadelerini kullandı.





Rus lider Vladimir Putin'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:





"GIDA TEDARİĞİNDE SORUN YAŞANACAK"

Aç kalan insanların sayısı artacak. Bu sorunlardan bizi suçlamaları yanlış. Rusya hazır. Biz dünyadaki tarım pazarını dengelemek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

