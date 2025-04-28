Putin'den yeni ateşkes kararı: Kiev ve ABD'den tepki

Ukrayna tarafının da aynı yolu izleyeceğine inandıklarını ifade eden Kremlin, ateşkesin Kiev tarafından ihlali hâlinde Rus ordusunun "uygun ve etkili bir karşılık" vereceği aktarıldı.





Sybiha, 30 günlük bir ateşkesin "gerçek" bir adım sayılacağını, aksi takdirde bunun "gösteriş için" yapılmış olacağını dile getirdi. Ukraynalı Bakan, Rusya'nın üç günlük ateşkes ilanını kabul edip etmeyeceklerine dair de net bir ifade kullanmadı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı zaferinin yıl dönümünde geçerli olmak üzere, Ukrayna'da üç günlüğüne ateşkes ilan ettiğini duyurdu.Rus tarafının "insani" nedenlerle Zafer Günü'nün 80'inci yıl dönümünde ateşkes ilan ettiğini duyuran Kremlin Sarayı açıklamasında, 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar tüm çatışmaların durdurulacağı belirtildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 günlük ateşkes önerisini kabul eden Ukrayna ise Putin'in son hamlesini "gösteriş" olarak tanımladı. "Rusya barış istiyorsa, derhâl ateşi kesmesi gerekir... Neden 8 Mayıs'a kadar bekleniyor?" açıklamasında bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev'in en az 30 gün sürecek "güvenilir ve tam" bir ateşkese hazır olduğunu belirtti.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Rusya lideri Putin'in üç günlük ateşkes ilanını yetersiz bulduğunu söyledi.Sözcü Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna liderlerine "giderek daha fazla sinirlenen" Trump'ın "kalıcı bir ateşkes" görmek istediğini belirtti. ABD, taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlanması için uzun süredir arabuluculuk faaliyetleri yürütüyor.Rusya, Paskalya nedeniyle de Ukrayna'da 19 Nisan'da 30 saatliğine ateşkes ilan etmiş, her iki ülke birbirini bu süre zarfında ateşkesi yüzlerce kez ihlal etmekle suçlamıştı.