Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den yeni 'nükleer' açıklaması daha /08 Aralık 2022 10:43

Putin'den yeni 'nükleer' açıklaması daha

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü ancak Moskova’nın bu silaha ilk başvuran ülke olmayacağını bildirdi.

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Putin, Rusya İnsan Hakları Konseyi'nin televizyonda canlı yayımlanan toplantısında yaptığı konuşmada ülkesinin nükleer kapasitesini önce saldırmak için değil, tehditlere yanıt vermek için bir araç olarak gördüğünü söyledi.

Nükleer silah kullanımıyla ilgili olarak Putin, "Biz çıldırmadık, nükleer silahların ne olduğunun farkındayız. Bu araçlara diğer tüm nükleer ülkelerden daha gelişmiş ve modern biçimde sahibiz. Ama bu silahı bir jilet gibi savurarak dünyanın karşısına da çıkacak değiliz." dedi.

Rusya'nın Batı'da "hiçbir şekilde var olma hakkı olmayan ikinci sınıf bir ülke" olarak görüldüğünü iddia eden Putin, Rusların "ellerindeki tüm araçlarla kendini savunacağını" söyledi.

Kısmi seferberlikte çağrılan 150 bin asker Ukrayna'da

Putin, ülkesinde kısmi seferberlik çağrısı çerçevesinde askere çağrılanların yaklaşık yarısını teşkil eden 150 bin askerin Ukrayna’da konuşlandırıldığını bildirdi.


Putin, “Kısmi seferberlikte askere çağrılan 300 bine yakın askerin yaklaşık yarısı olan 150 bin asker savaş bölgesinde.” dedi.

Putin, bu 150 bin asker içinde 77 binin muharip birlikIerde savaştığını bildirdi.

Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da daha uzun bir süre daha savaşabileceğini ancak şu aşamada orduya yeni asker çağrılmasını düşünmediklerini bildirdi.

NATO: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı dondurmaya çalışıyor

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ilkbahar aylarında büyük bir saldırı başlatmadan önce Ukrayna'daki çatışmayı dondurmaya çalıştığını söyledi.

Stoltenberg, Financial Times (FT) tarafından düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemiyle bağlandı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre FT Editörü Roula Khalaf'a konuşan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinin önemini vurguladı.

Stoltenberg, çatışmanın muhtemelen kış boyunca daha sakin bir aşamaya gireceğini ancak Rusya'nın çatışmaya barışçıl bir şekilde son vermeye yönelik hiçbir işaret göstermediğini dile getirdi.

Ukrayna'nın sahada ilerleme kaydettiğine değinen Stoltenberg, "Rusya, güçlerini toplamak ve daha sonra ilkbaharda büyük bir saldırı başlatmak için çatışmayı dondurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya ile herhangi bir müzakerenin zamanlamasına ve içeriğine Ukrayna'nın karar vereceğini yineledi.

NATO Genel Sekreteri, "Barışçıl bir çözümü ne kadar çok istiyorsak, Ukrayna'ya askeri destek sağlamamız o kadar acildir." dedi.
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