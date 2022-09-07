Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den yeni 'Sovyetler Birliği' açıklaması /07 Eylül 2022 21:25

Putin'den yeni 'Sovyetler Birliği' açıklaması

Gündeme ilişkin bir dizi açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Asya'nın yükselişte olduğunu iddia etti. Ukrayna işgaline de değinen Putin, bu saldırı ile Rusya’nın 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşüne eşlik eden aşağılamaları nihayet üzerinden attığını iddia etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Batının gerilediğini ve Asya'nın çıkışta olduğunu iddia eden Rus lider, Sovyetler Birliği sonrası politik duruma da değindi.

Putin, Ukrayna işgali ile Rusya’nın 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşüne eşlik eden aşağılamaları nihayet üzerinden attığını iddia etti.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın düştüğünü ve Asya’nın yükseldiğini savundu.

‘Yeni dünya düzeni’ bazı uzmanların son dönemde sıkça kullandığı bir ifade.

Çin’in giderek güçlenen ekonomisi ve Rusya’nın genişlemeci stratejisine karşı getirilen ağır yaptırımları Çin desteğiyle aşabileceğine dair tezler, dünyada Asya ekonomilerinin Batı’yı dengelediği yeni bir düzenin kurulduğuna dair yorumları bir süredir güçlendiriyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle Batı’nın Rusya’ya daha sert bir tavır alması, bu tezlerin doğrulanıp doğrulanmayacağını daha net gösterebilir.

Uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında başlayan yaptırımların Batı’nın finans alanındaki hakimiyetini gözler önüne serdiğini ama Rusya’nın enerji ve gıda alanındaki gücü düşünüldüğünde bunun bir Pirus zaferine dönüşebileceğini öngörüyor.

Pirus zaferi, büyük kayıplar vererek elde edilen bir galibiyeti anlatıyor. Bu durumda kayıpların büyüklüğü zaferi anlamsız kılıyor.

Putin: Kaybetmeyeceğiz

Putin de Rusya’da düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda bu konudaki yaklaşımını ortaya koydu.

Putin, yaptırımlardan ve savaştan dolayı bir şey kaybetmediklerini aksine Moskova’nın küresel nüfuzunu geri kazanacak yeni bir egemen rota belirleyerek, aslında kazandıklarını savundu.

Putin ayrıca, Ukrayna’nın işgaliyle Rusya’nın 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşüne eşlik eden aşağılamaları nihayet üzerinden attığını ve Asya’nın gelecekte liderliği ele alacağını, Batı’nınsa başarısız olacağını dile getirdi.
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