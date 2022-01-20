Putin'den yeni Suriye açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya lideri Putin, Moskova ile Tahran'ın uluslararası arenada yakın işbirliği içinde olduğunu ve bu işbirliğinin, özellikle Suriye hükümetine terörü yenmede yardımcı olduğunu ifade etti. Rusya lideri Putin, Moskova ile Tahran'ın uluslararası arenada yakın işbirliği içinde olduğunu ve bu işbirliğinin, özellikle Suriye hükümetine terörü yenmede yardımcı olduğunu ifade etti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Uluslararası arenada çok yakın işbirliği içindeyiz. Büyük ölçüde çabalarımız sayesinde Suriye hükümeti, uluslararası terörle ilgili tehditlerin üstesinden gelmeyi başardı" dedi.





Afganistan’daki durumun halihazırda her iki ülkeyi de endişelendirdiğini Rusya lideri, "Elbette, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili duruşunuzu öğrenmek bizim için çok önemli" diyerek her iki liderin büyük gündeme sahip olduğunu belirtti.





İran ve Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini dile getiren Putin, serbest ticaret bölgesi oluşturma yönündeki çalışmalara dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Yemin töreninizden hemen sonra sürekli temas halindeyiz. Ama elbette hiçbir video konferans veya telefon görüşmesi yüz yüze görüşmenin yerini alamaz. Bu zor pandemi günlerinde Moskova'ya gelmek için zaman ayırdığınız için size teşekkür etmek istiyorum."







