Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den zaman ayarlı mesaj /18 Temmuz 2020 22:18

Putin'den zaman ayarlı mesaj

Rusya, çatışmaların yeniden alevlendiği Azerbaycan-Ermenistan sınırına yakın bölgede 150 bin askerin iştirak ettiği bir tatbikat başlattı.

SHABER3.COM

Azerbaycan-Ermenistan sınırına yakın bölgede  Rusya lideri Vladimir Putin'in talimatıyla "Rus askeri birliklerinin hazırlığını ölçmek amacıyla" tatbikat başlatıldı. 

Rusya Savunma Bakanlığı, "rutin kontrol" diye nitelendirdiği tatbikatın Kafkasya bölgesinde gerçekleşen çatışmalarla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.

Ülkenin güney ve Kafkasya askeri bölgesinde birkaç gün sürmesi planlanan tatbikata 150 bin askerin yanı sıra 400 savaş uçağı katılıyor.
Rusya tatbikat

RUSYA'NIN ERMENİSTAN'DA ASKERİ ÜSSÜ VAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önceki günlerde taraflara ateşkese uyma ve bölgede gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etmiş ve istenildiği takdirde arabulucu olmaya hazır olduklarını söylemişti.

Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya dışında Kırım, Sivastopol ile Ermenistan'da da askeri üsleri mevcut.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin'den zaman ayarlı mesaj Sonraki Haber >>

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!

Araba altından kaydı gitti!

Araba altından kaydı gitti!

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

Küçük uçak denize çakıldı

Küçük uçak denize çakıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:28:26