Putin'den zaman ayarlı mesaj

Azerbaycan-Ermenistan sınırına yakın bölgede Rusya lideri Vladimir Putin'in talimatıyla "Rus askeri birliklerinin hazırlığını ölçmek amacıyla" tatbikat başlatıldı.





Rusya Savunma Bakanlığı, "rutin kontrol" diye nitelendirdiği tatbikatın Kafkasya bölgesinde gerçekleşen çatışmalarla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.





Ülkenin güney ve Kafkasya askeri bölgesinde birkaç gün sürmesi planlanan tatbikata 150 bin askerin yanı sıra 400 savaş uçağı katılıyor.





RUSYA'NIN ERMENİSTAN'DA ASKERİ ÜSSÜ VAR





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önceki günlerde taraflara ateşkese uyma ve bölgede gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etmiş ve istenildiği takdirde arabulucu olmaya hazır olduklarını söylemişti.





Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya dışında Kırım, Sivastopol ile Ermenistan'da da askeri üsleri mevcut.