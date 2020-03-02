Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den zamanlaması manidar mesaj /02 Mart 2020 11:36

Putin'den zamanlaması manidar mesaj

27 Şubat'ta Rusya'nın destek verdiği Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin Suriye'nin kuzeybatısında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna yönelik saldırıda 36 asker şehit olurken, 50'den fazla asker yaralanmıştı. Bölgede TSK ile Rus ordusu karşı karşıya gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir açıklamada bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kimseyle savaşa girmeye niyetimiz yok." dedi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre TASS haber ajansına konuşan Putin, "Diğer ülkeleri de Rusya'yla savaşmaktan caydırmak isteyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin diğer ülkelerin savunma harcamalarının düşerken Rusya'nın orduya daha çok harcama yaptığını söyleyerek, "Diğer ülkeler Rusya'yı yakalamaya çalışıyor." diye konuştu.

MÜLAKAT 20 ŞUBAT'TA YAPILDI

TASS, bahsi geçen mülakatın 20 Şuba'ta yapıldığını, ancak bugün yayımlandığını duyurdu.

İdlib'de Suriye ordusunun saldırısı sonucunda 36 askerin şehit olmasının akabinde Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısına askeri harekât başlattığını duyurdu. 

İdlib'de Rusya, Suriye ordusuna hava desteği veriyor. 5 Mart'ta Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başşehri Moskova'da bir araya gelecek. Düne kadar görüşmenin olup olmayacağı belli olmamıştı. 

Kremlin Sarayı, Erdoğan'ın telaffuz ettiği 5 Mart'ta Putin'in başka işleri olduğunu duyurmuştu. 
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