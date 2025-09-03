Putin'den Zelenski'ye tehdit gibi davet: Hazırsa gelsin, görüşelim





Dört gündür Çin’de bulunan Putin, Pekin’de Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna’yla savaşa ilişkin konuşan Rus lider, şunları söyledi:”Zelenski’yle görüşmeyi hiçbir zaman reddetmedim. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmenin olasılığını sordu. Böyle bir görüşme için iyi bir hazırlık yapılmalı. Eğer Zelenski hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin.‘Aksi taktirde askeri yollarla çözeceğiz’Sağduyunun galip gelmesi halinde Ukrayna konusunda çözüme ulaşılabilir. Trump yönetimi de çözüm için samimi bir çaba gösteriyor. Bence tünelin sonunda belli bir ışık göründü.Durumun nasıl geliştiğini görelim. Aksi takdirde belirlediğimiz görevleri askeri yollarla çözmek zorunda kalacağız.”‘Toprak konusunda referandum yapılmalı’Putin, Ukrayna’nın NATO’ya girmesine karşı olduklarını yineledi:“Toprak takası karşılığında Ukrayna’ya güvenlik garantisi sağlanmasına ilişkin bir anlaşma gündemimizde yok. Toprak konusuyla ilgili referandum yapılmalı.Fakat sıkıyönetimde referandum yapılamaz. Bu, referandum yapmak için sıkıyönetimin kaldırılması gerektiği; bu yapılır yapılmaz da başkanlık seçiminin yapılması gerektiği anlamına geliyor. Bu süreç sonsuza kadar böyle sürebilir.”Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki Şubat 2022’den bu yana süren savaşı bitirme hedefi doğrultusunda 15 Ağustos’ta Putin’le Alaska’da buluştu. Üç saat süren görüşme neticesinde Trump, ‘önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak bir anlaşmaya varamadıklarını’ söyledi.Trump 18 Ağustos’ta da Beyaz Saray’da Zelenski’yi ağırladı. Zelenski burada Putin’le görüşmeye hazır olduğunu söyledi.