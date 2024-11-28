Putin'den Zelensky'e açık tehdit: 'Hedef alınabilir!'

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yıla yakın zamandır devam ederken, iki ülke arasındaki gerilim ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerini Rusya topraklarını vurmak için kullanma izni vermesiyle tırmanmış durumda. ABD basınına yansıyan haberlerde, bazı Batılı yetkililerin Joe Biden yönetimine Ukrayna'ya nükleer silah vermesini önerdiği iddia edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki 'karar alma merkezlerinin' de hedef alınabileceğine işaret etti.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rusya'nın ABD'nin füze kararı sonrası Ukrayna'ya nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyi fırlatmasının ardından bugün Kazakistan'da açıklamalarda bulunan Putin, Rusya'nın Ukrayna içinde seçtiği hedeflerin başkentteki 'karar alma merkezlerini de içerebileceğini' söyledi. Rusya saldırıları, şimdiye kadar Kiev'deki hükümet binalarını hedef almadı.





PUTİN: UKRAYNA İÇİNDE HEDEF SEÇİLİYOR

Kiev'in hava savunma sistemleri tarafından korunduğu ifade edilirken, Putin, söz konusu 'Oreshnik' tipi hipersonik füzelerin engellenemediğini ileri sürdü. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) zirvesinde konuşan Vladimir Putin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Elbette Batı yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarına yönelik devam eden saldırılara, 21 Kasım'da yapıldığı gibi, muhtemelen savaş şartlarında Oreshnik'i test etmeye devam etmek de dahil olmak üzere karşılık vermeyi sürdüreceğiz."





Halihazırda Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Ukrayna topraklarında hedef seçtiğini ileri süren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bunlar askeri tesisler, savunma veya sanayi işletmeleri ya da Kiev'deki karar alma merkezleri olabilir" dedi.





ZELENSKİY: RUSYA 100 İHA VE 90 FÜZEYLE ENERJİ SİSTEMİNİ HEDEF ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bugün Telegram hesabından açıklama yaparak, Rusya ordusunun bugün ülkesine yoğun insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik yaklaşık 100 İHA ile çeşitli türden 90'ın üzerinden füzenin fırlatıldığını ileri süren Devlet Başkanı Zelenskiy, "Hedef enerji sektörümüzdü" ifadesini kullandı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Zelenskiy, Ukrayna'nın bazı bölgelerine misket başlıkları içeren 'Kalibr' tipi füzelerle saldırı yapıldığını ve bu durumun, devam eden arama-kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdığını söyledi. Kış döneminde artan Rus saldırılarını önlemek için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Zelenskiy, bu konuda müttefikler ile yoğun çalışma yürüttüklerini kaydetti.





Zelenskiy, "Bu tür saldırılar, hava savunma sistemlerine artık depolama üslerinde değil, hayatı kurtaracak Ukrayna'da ihtiyaç olduğunu kanıtlıyor" dedi.





DIŞİŞLERİ BAKANI: PUTİN'İ GÜÇLE BARIŞA ZORLAMALIYIZ

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi. Rusya ordusunun ülkesindeki sivilleri ve enerji altyapılarını hedef aldığını ve Ukrayna'da elektrik kesintilerinin meydana geldiğini ifade eden Sybiha, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin) Putin barış istemiyor. Onu güçle barışa zorlamalıyız" ifadelerini kullandı.





UKRAYNA: KİEV'DE 2, ODESSA'DA 3 KİŞİ YARALANDI

Başkent Kiev olmak üzere bugün Ukrayna'nın bazı büyük şehirlerde patlama sesleri duyuldu. Yerel basındaki haberlere göre, Kiev'de iki, Odessa'da üç kişi yaralandı.





Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko da sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar başlattığını ve bu nedenle elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirmişti. Galuşçenko, "Enerji (altyapısı) tekrar düşmanın büyük saldırısı altında. Ukrayna'nın her yerinde enerji tesislerine saldırılar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.