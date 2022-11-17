Samanyolu Haber /Dünya / Putin'e ekonomik darbe: Yaptırımlardan sonra resesyon geldi /17 Kasım 2022 11:41

Putin'e ekonomik darbe: Yaptırımlardan sonra resesyon geldi

İkinci çeyrekte 4.1 küçülen Rusya ekonomisi, üçüncü çeyrekte de yüzde 4 küçülerek resesyona girdi. Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulanan Rusya'nın ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5 küçülmesi bekleniyor.

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Rus ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 küçülerek resesyona girdi.

İKİ ÇEYREK ÜST ÜSTE KÜÇÜLDÜ
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 küçülen Rus ekonomisi, üçüncü çeyrekte de yüzde 4 küçüldü. Böylece Rusya ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi.

YIL SONUNDA YÜZDE 3.5 KÜÇÜLME BEKLENİYOR
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 küçüleceği tahmininde bulunurken, Rusya Merkez Bankası ise ekonominin yüzde 3 ila 3,5 arasında küçülmesini bekliyor.

Batılı ülkeler tarafından Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya başta enerji ve finans sektörü olmak üzere kapsamlı yaptırımlar uygulanıyor.
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