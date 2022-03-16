Samanyolu Haber /Dünya / Putin'e 'psikopat' diyen kadın, bavulun içinde ölü bulundu! /16 Mart 2022 09:40

Putin'e 'psikopat' diyen kadın, bavulun içinde ölü bulundu!

Rusya'nın batı kesiminde yer alan Lipetsk'te yaşayan ve geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Putin'e "Psikopat" demesiyle bilinen ünlü model Gretta Vedler, ormanlık alanda bavula tıkılı halde ölü bulundu.

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Gretta Vedler, sosyal medyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "psikopat" dedikten ve Putin'in "Rusya'nın bütünlüğünü artırma güdüsünün" gözyaşlarıyla sonuçlanacağı yönündeki öngörüsünden bir ay sonra öldürüldü.

Vladimir Putin'e yönelttiği eleştirilerin ardından kayıplara karışan Rus modelin cesedi bir yıl sonra valize gizlenmiş halde bulundu.

Gretta'nın eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin (23), kız arkadaşını boğarak öldürdüğünü bir yıl sonra itiraf etti.

Korovin, kız arkadaşını öldürmesinin Gretta'nın siyasi görüşleri ve Putin hakkındaki düşünceleriyle ilgisi olmadığını, para nedeniyle şiddetli bir kavga yaşadıklarını ve Gretta'yı bu nedenle öldürdüğünü söyledi.

KORKUNÇ İTİRAF: 3 GÜN BOYUNCA...

Korovin ifadesinde, kız arkadaşını öldürdükten sonra cesedini yeni aldığı bir bavula koyduğunu ve otel odasında cansız bedeniyle üç gün boyunca yattığını söyledi.

Dedektiflere yaptığı açıklamada Korovin, kız arkadaşının hâlâ yaşadığını inandırmak için Gretta'nın sosyal medya hesabından fotoğraflar ve gönderiler paylaşmaya devam ettiğini açıkladı.

Gretta'nın öldürülmeden bir ay önce, 2021 Ocak'ında sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ölümüyle ilgili görülmese de günümüzde yaşananlar dikkate alındığında son derece çarpıcı.
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