Putin'e suikast iddialarına Rusya'dan sert cevap: Nükleer savaşa doğrudan giden bir yol...

Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik olası bir suikast planının ve bu konudaki tartışmaların bir suç ve küresel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.





Volodin, “Putin'e suikast planı, sadece bu konudaki tartışmalar bile bir suçtur, küresel güvenlik için ciddi bir tehdittir, nükleer savaşa giden doğrudan bir yoldur. Tüm uluslararası kurumlar bunu bir soruşturmanın temeli olarak görmelidir” dedi.





Volodin'e göre, mevcut sert çatışmanın ortasında Rus toplumu “karşı karşıya olduğu zorlukların ve tehditlerin seviyesini anlaması ve dolayısıyla kendi sorumluluklarını bilmesi” gerekiyor.





NE OLMUŞTU?

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD yönetiminin Joe Biden döneminde Putin'i öldürmeye çalıştığını iddia etti.





“Biden yönetimi Putin'i öldürmeye çalıştı” diyen Carlson, bu görüşünü destekleyecek herhangi bir ayrıntı ya da argüman sunmadı.





Putin'i ortadan kaldırmaya yönelik varsayımsal girişimi “delilik” olarak nitelendiren Carlson, böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde Rusya'yı ve nükleer cephaneliğini kimin kontrol edeceğini sorguladı.





Carlson'a göre, ABD eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevdeki son iki ayında ABD ile Rusya arasında “Putin'i öldürmek gibi gerçek bir savaş için çok çaba harcıyordu.”





TUCKER CARLSON KİMDİR?

Tucker Carlson, 16 Mayıs 1969'da doğmuş Amerikalı bir gazeteci, politik yorumcu, yazar ve televizyon sunucusudur. Özellikle muhafazakâr çevrelerde tanınan ve etkili bir isim olan Carlson, Amerikan sağında önemli bir figürdür. Kariyerine 1990'ların başında basılı gazetecilikle başlayan Carlson, The Weekly Standard gibi muhafazakâr yayınlarda çalıştı. Daha sonra televizyona geçiş yaparak CNN'de yayınlanan "Crossfire" adlı tartışma programında yer aldı. Burada liberal ve muhafazakâr sesleri karşı karşıya getirerek dikkat çekti.





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Carlson, MSNBC'de kısa bir süre program sunduktan sonra 2009'da Fox News'e katıldı. 2016'dan itibaren "Tucker Carlson Tonight" programını sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu programda, kültür savaşları, göç politikaları, Amerikan elitizmi ve küreselleşme karşıtı görüşler gibi konulara yoğunlaştı. 2023 yılında Fox News'ten ayrıldıktan sonra, bağımsız bir medya formatına yönelerek programlarını Twitter (X) üzerinden yayınlamaya başladı. Bu platformda özgün içeriğiyle dikkat çekti ve izleyici kitlesini korumayı başardı.