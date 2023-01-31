Samanyolu Haber /Dünya / Putin'e yakın isimden 'darbe' iddiası: 'Seçimleri de iptal edebilir' /31 Ocak 2023 13:09

Putin'e yakın isimden 'darbe' iddiası: 'Seçimleri de iptal edebilir'

Rusya'da 'darbe olasılığının arttığını' ileri süren Abbas Gallyamov, Mart 2024'te düzenlenmesi beklenen başkanlık seçimlerinin de iptal edilebileceğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski metin yazarı Abbas Gallyamov, Rusya'da 'darbe olasılığının arttığını' söyledi. CNN'den Erin Burnett'e konuşan Gallyamov, "Rus ekonomisi kötüleşiyor. Savaş kaybedildi" dedi ve Putin'i 'diktatör' diyerek niteledi. Siyasi analist, Ukrayna'da Rus ordusunun kayıplarının arttığını ileri sürdü. 

'SEÇİMLERİ İPTAL EDEBİLİR'
Gallyamov, önümüzdeki 1 yıl içerisinde darbe yapılabileceğini iddia etti. Putin'in, Mart 2024'te düzenlenmesi beklenen başkanlık seçimlerini de iptal edebileceğini savunan Gallyamov, "Sıkıyönetim ilan edebilir ve seçimleri iptal edebilir” dedi. Gallyamov, "Ukrayna'da zafer elde edemezse, Rusya'da zorluklara karşı karşıya kalacak. Putin güçlü değilse, Rusların ona ihtiyacı olmayacak" diye konuştu.

PESKOV, 'VERİLERİN GİZLİ TUTULMASI DOĞAL' DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Financial Times gazetesine konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Batı'nın Moskova yönetimine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ekonomik verilerin kamuoyuna 'sınırlı şekilde' yansıtıldığını söylemişti. “Rusya'ya karşı, ekonomik savaş da dahil olmak üzere hibrit bir savaş yürütülüyor" diyen Peskov, bu koşullar altında ekonomiyi ilgilendiren verileri gizli tutmasının 'doğal olduğunu' dile getirmişti. Peskov, Putin’in üst düzey yetkililerden ekonominin durumu hakkında düzenli olarak raporlar aldığını belirtirken, devlet başkanının 'çarpıtılmış bilgi aldığına' dair iddiaların doğru olmadığını aktarmıştı. 
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