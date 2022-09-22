Putin'i çok iyi tanıyan isimden nükleer yorumu: Blöf yapmıyor

Moskova'da geçen ay kızı Darya Dugina’nın aracına bomba konularak öldürülmesiyle sarsılan ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandır Dugin, Rusya'nın seferberlik kararıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.







Rusya’nın en önemli siyaset uzmanlarından biri olan ve aynı zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “beyni” olarak da anılan Dugin, nükleer savaş olasılığının giderek büyüdüğünü belirtti. Batı'nın Rusya'nın nükleer saldırı düzenleme olasılığını fazla ciddiye almayarak hata yaptığını savunan Dugin, Rus hükümeti içinde böyle bir seçeneğin ciddi ciddi değerlendirildiğini öne sürdü.





Ukrayna'daki işgale destek veren Rus uzman, bir nükleer saldırı ihtimaliyle ilgili olarak “Bu çok olası. Rusya'da bu ihtimali düşünenler var mı? Buna hiç şüphe yok” dedi. “Batı bunu blöf sanıyor ama yanılıyor” diye konuşan Dugin, Rusya için savaşı kaybetmenin kabul edilemez bir durum olacağını ve nükleer senaryonun göz ardı edilemeyeceğini söyledi.





‘RUSYA’NIN SAVAŞI KAYBETMESİ REJİMİN SONU OLUR’

Ukrayna'daki savaşın bir dünya savaşına dönüşmeye başladığını da kaydeden Dugin, Rusya'nın savaşı kaybetmesinin sadece ülkedeki rejimin sonu olmayacağını, aynı zamanda tüm dünyayı felakete sürükleyeceğini savundu.





Ukrayna savaşı neredeyse 7 ayı geride bırakırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün savaşın gidişatını değiştirebilecek bir açıklama yaparak kısmi seferberlik ilan etmişti. Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini belirterek “Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil” demişti.







Batı ülkelerinin Rusya'ya “nükleer şantaj” uyguladığını iddia ederek Moskova'nın tüm gücüyle Batı'ya karşılık vereceğini kaydeden Putin, Rusya'nın buna “yanıt verecek birçok silahı” olduğunu ifade etmişti.





Rusya'nın tanınmış isimlerinden Dugin, 29 yaşındaki gazeteci kızı Darya Dugina’nın geçen ay bombalı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada Kiev'i suçlayarak “Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak. En iyi ve en savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler. Bunu başaramayacaklar” diye konuşmuştu.