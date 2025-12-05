Samanyolu Haber /Dünya / Putin'i rahatlatan hamle: Hindistan Rusya'ya ‘kesintisiz yakıt sevkiyatı’ sözü verdi /05 Aralık 2025 14:39

Putin'i rahatlatan hamle: Hindistan Rusya'ya ‘kesintisiz yakıt sevkiyatı’ sözü verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez Hindistan’a giderek Başbakan Narendra Modi ile Yeni Delhi’de bir araya geldi. ABD yaptırımlarına rağmen yapılan görüşmede Putin, Hindistan’a “kesintisiz yakıt sevkiyatı” sözü verdi.

Putin dün akşam Palam Havalimanı’nda Modi tarafından karşılandı; bugün ise Rashtrapati Bhavan’da 21 pare top atışıyla resmi tören düzenlendi.

“Hindistan’ın enerji gelişimi için her şeyi sağlamaya hazırız”

Putin görüşmede, “Rusya, Hindistan’ın enerji gelişimi için petrol, gaz, kömür gibi her şeyi güvenilir şekilde sağlayabilecek tedarikçidir. Hızla büyüyen Hint ekonomisi için kesintisiz yakıt sevkiyatına hazırız” dedi.
Modi de enerji güvenliğinin iki ülke ilişkilerinde “güçlü bir sütun” olduğunu vurguladı.

Rus petrolünde yaptırım gölgesi

2024’te Rusya, Hindistan’ın ham petrol ithalatının yüzde 36’sını karşıladı. Moskova, Avrupa pazarının büyük ölçüde kapanması sonrası Hindistan’ı kritik bir tüketici olarak görüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos ayında Rus petrolü alımına yüzde 50 gümrük vergisi getirmesi, Hindistan’ın ithalat hızını düşürdü.

2030 Ekonomik İşbirliği Programı imzalandı

Zirvede taraflar, iki ülke ilişkilerini ticaret ve enerji ekseninde güçlendirmeyi hedefleyen 2030 Ekonomik İşbirliği Programını imzaladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024–25 döneminde 68,7 milyar dolara ulaştı. Putin, “Çin ve Hindistan’la ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıyacağız” dedi.

Savunmada yeni projeler: Hava savunma, savaş uçağı, nükleer denizaltı

Enerji ve ticaret anlaşmalarına ek olarak savunma alanında da önemli adımlar atıldı. Hindistan’ın “kendi kendine yeterlilik” stratejisine uyumlu şekilde hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve nükleer denizaltı geliştirilmesine yönelik anlaşmalar yapıldı.

Son yıllarda yerli üretim artsa da Rusya, hâlâ Hindistan’ın en büyük silah tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Hedef: 2030’da 100 milyar dolar ticaret

Hindistan ve Rusya, 2030 yılı için 100 milyar dolarlık ticaret hedefini koruyor. Putin’in, bu akşamki devlet yemeğinin ardından Moskova’ya dönmesi bekleniyor.

