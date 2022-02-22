Putin'in açıklaması sonrası altın yükselişe geçti

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki haberlerin artmasıyla birlikte yükselişe geçen altın fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki Ruya yanlısı ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı almasının ardından bir miktar daha arttı.





Putin'in gece saatlerinde açıkladığı söz konusu karar sonrasında gram altın fiyatının bir miktar daha yükselerek 838 liraya kadar çıktığı görüldü.





Aynı dakikalarda dolar kuru 13.63, euro ise 15.49 TL'den işlem görüyor.

