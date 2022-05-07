Samanyolu Haber /Gündem / Putin'in Avrupa'daki nükleer üssü Kaliningrad: Her noktayı vurabilir /07 Mayıs 2022 16:21

Putin'in Avrupa'daki nükleer üssü Kaliningrad: Her noktayı vurabilir

Rus ordusu, Avrupa'yı tedirgin eden Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad'da nükleer saldırı tatbikatı düzenledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı devam ederken Avrupa'nın merkezindeki Rus toprağı Kaliningrad'da tatbikat yaparak Batı'ya bir kez daha gözdağı verdi.

Kuzeyinde Litvanya, Güneyinde Polonya, Baltık Denizi kıyısında, ana karadan ayrı ama Rusya Federasyonu'nun toprağı Kaliningrad Putin için stratejik öneme sahip.

Üzerinde konuşlanan nükleer füzelerle Avrupa'nın korkulu rüyası.  

İkinci dünya savaşından önce adı Königsberg, yani Kraliyet Dağı'ydı. 

Savaş sonrası Mihail İvanoviç Kalinin onuruna akşam yemeği verildi. Kaliningrad adı ortaya çıktı.

76 yıldır Sovyet askeri varlığı sürekli arttı. Zaman içinde NATO ve Avrupa Birliği'ne karşı Rusya'nın kozuna dönüştü.

KALİNİNGRAD ÖZEL STATÜSÜ
Putin'in Avrupa'daki nükleer üssü Kaliningrad 1996 Federal Yasası ile özel statüye kavuştu. 

Böylece özel ekonomik bölge ilan edildi. İthalat ve ihracatta mevzuatları değiştirildi.  Gümrük vergisinden muaf hale geldi. 

Kuzey Boyutu ve Bağımsız Devletler Topluluğu’na Teknik Yardım projelerine dahil edildi.  Kaliningrad'ın izolasyonu Rusya ile yapılan anlaşmalarla çözüldü.

KALİNİNGRAD'A YERLEŞTİRİLEN İSKENDER FÜZELERİ NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLİYOR
Rusya ile yapılan müzakereler sonucu Şengen ülkeleri arasında transit geçiş hakkı tanındı. 

Rusya ana karasıyla da seyahatler kolaylaştırıldı.  Ancak "güvenlik" endişesi giderek arttı.

Zira Rusya, Kaliningrad'a S-400 ve "İskender" füzelerini yerleştirdi.  Füzeler nükleer başlık taşıyabiliyor. NATO ve Avrupa tedirgin ediyor.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI
Bölge ülkeleri özellikle Finlandiya ve İsveç endişeli. İki ülke Rusya ile bin 300 kilometre sınıra sahip. NATO'ya üye olmak istiyorlar.  Ancak Rusya buna karşılık, Kaliningrad kartını açtı. Nükleer silah ve hipersonik füze konuşlandıracağı uyarısında bulundu. Uyarı mesajından sonra tatbikat da yaptı. 


Nükleer saldırı simülasyonu bile kullanıldı. Kaliningrad'da İskender füzeleri elektronik ortamda ateşlendi.

Kaliningrad'da bugün 450 binden fazla insan yaşıyor.  Kültürel ve tarihi zenginliği ile konuşulduğu bölge 77 yıl önce büyük savaş gördü.
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