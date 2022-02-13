Samanyolu Haber /Dünya / Putin'in bir sonraki hamlesi... /13 Şubat 2022 16:43

Putin'in bir sonraki hamlesi...

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen'den Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir sonraki olası hamlesiyle ilgili yeni bir değerlendirme geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Ukrayna ve Rusya krizine dair gelişmeler devam ediyor. ABD, “Rusya, Ukrayna’yı işgal edecek” yönündeki iddiasına devam ederken, Rusya bu iddiayı net bir tavırla reddediyor. Peki, bu çekişme ne zamana kadar devam edecek? Putin bu süreç içerisinde ve sonrasında nasıl bir yol izleyecek?

Cumhuriyet’te değerlendirmelerde bulunan Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Putin’in siyasi talepleri ile stratejik hamlesinin uyumsuz olduğunu söyledi.

Eslen, “Ukrayna’yı bir komedyen, Zelenskiy yönetmekte” ifadelerini kullanan Eslen, “Zelenskiy giderek bu ülkedeki yaşamı trajediye dönüştürmekte” dedi. Eslen, Putin’in Ukrayna’da uyguladığı stratejinin, “strateji teorisi” esaslarına göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

PUTIN’İN UYUMSUZLUĞU

Putin’in önce yüz bin kişilik ordusunu Ukrayna sınırına yığdığını ve daha sonra ABD ve NATO’dan garanti taleplerini yerine getirmesini istediğini hatırlatan Eslen, talepleri şu şekilde anlattı:

“NATO’nun daha fazla genişletilmemesi, Ukrayna’nın üye yapılmaması ve NATO birliklerinin ve silah sistemlerinin 1997 yılı şartlarına göre geri çekilmesi idi. Bu talepler, yığılan askeri gücün deklare edilen siyasi hedefleri idi. Ancak, bu siyasi hedeflerin Ukrayna sınırına yığılan askeri güç ile elde edilmesi çok zordu.”

Eslen ayrıca, söz konusu taleplerin yerine getirilmesini sağlamak için Putin’in caydırıcı-yıldırıcı güç olarak, askeri gücünü Ukrayna sınırına yığdığını belirtti. Ancak ABD ve NATO bu taleplerin hepsini reddetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin'in bir sonraki hamlesi... Sonraki Haber >>

Kim Aydınlatır Karanlıkları

Kim Aydınlatır Karanlıkları

İstanbul’da her ilçeye bir ‘Zam Duvarı’ açıldı

İstanbul’da her ilçeye bir ‘Zam Duvarı’ açıldı

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

6 muhalefet lideri bir araya geldi

6 muhalefet lideri bir araya geldi

Adana karıştı! Furkan Vakfı'na çok sert müdahale

Adana karıştı! Furkan Vakfı'na çok sert müdahale

Covid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Fransa'ya sıçradı

Covid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Fransa'ya sıçradı

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

Bakmak ayrı , görmek ayrı

Bakmak ayrı , görmek ayrı

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:46:29