Putin'in bir sonraki hamlesi...

PUTIN’İN UYUMSUZLUĞU





Ukrayna ve Rusya krizine dair gelişmeler devam ediyor. ABD, “Rusya, Ukrayna’yı işgal edecek” yönündeki iddiasına devam ederken, Rusya bu iddiayı net bir tavırla reddediyor. Peki, bu çekişme ne zamana kadar devam edecek? Putin bu süreç içerisinde ve sonrasında nasıl bir yol izleyecek?Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Putin’in siyasi talepleri ile stratejik hamlesinin uyumsuz olduğunu söyledi.Eslen, “Ukrayna’yı bir komedyen, Zelenskiy yönetmekte” ifadelerini kullanan Eslen, “Zelenskiy giderek bu ülkedeki yaşamı trajediye dönüştürmekte” dedi. Eslen, Putin’in Ukrayna’da uyguladığı stratejinin, “strateji teorisi” esaslarına göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Putin’in önce yüz bin kişilik ordusunu Ukrayna sınırına yığdığını ve daha sonra ABD ve NATO’dan garanti taleplerini yerine getirmesini istediğini hatırlatan Eslen, talepleri şu şekilde anlattı:“NATO’nun daha fazla genişletilmemesi, Ukrayna’nın üye yapılmaması ve NATO birliklerinin ve silah sistemlerinin 1997 yılı şartlarına göre geri çekilmesi idi. Bu talepler, yığılan askeri gücün deklare edilen siyasi hedefleri idi. Ancak, bu siyasi hedeflerin Ukrayna sınırına yığılan askeri güç ile elde edilmesi çok zordu.”Eslen ayrıca, söz konusu taleplerin yerine getirilmesini sağlamak için Putin’in caydırıcı-yıldırıcı güç olarak, askeri gücünü Ukrayna sınırına yığdığını belirtti. Ancak ABD ve NATO bu taleplerin hepsini reddetti.