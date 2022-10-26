Samanyolu Haber /Dünya / Putin'in çok tehlikeli 'nükleer oyunu' başladı /26 Ekim 2022 17:52

Putin'in çok tehlikeli 'nükleer oyunu' başladı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus ordusunun nükleer silahlarla bir tatbikat yaptığı belirtildi. Tatbikatı Putin de çevrim içi olarak izledi. Rus lider 'dünyada ve bölgede çatışma riskinin çok yüksek olduğunu' belirtti.

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Rusya'nın nükleer silahlarla tatbikat yaptığı bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi.

Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı." ifadelerine yer verildi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı." denildi.

PUTİN: ÇATIŞMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Devlete ait haber ajansı RIA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin tatbikatlarını gözlemlediğini bildirdi.

Eski Sovyet ülkelerinin istihbarat şefleriyle yaptığı toplantıda konuşan Rus lider, "dünyada ve bölgede çatışma riskinin çok yüksek olduğunu" söyledi. "Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planlarından haberdarız" diyen Putin, sözlerine "Kırım'daki köptr saldırısı ve Kursk elektrik istasyonundaki olaylar gösterdi ki, güvenlik önlemlerinin artırılması gerekiyor" diyerek devam etti.

BİDEN: ÇOK ÇOK CİDDİ HATA OLUR

Joe Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin, "Rusya, Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağını öne sürüyor. Bunun Rusya'nın yanıltma operasyonu için bir hazırlık olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Biden, "Rusya, taktik nükleer silah kullanırsa bu inanılmaz ciddi bir hata olur. Size şu anda bunun bir yanıltma operasyonu olduğunun garantisini veremem. Bunu bilmiyorum. Ama bu (nükleer kullanması), çok çok ciddi bir hata olur." cevabını verdi.

Biden, Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın temyiz başvurusunun reddedilmesine ilişkin de "Brittney ve diğer tutukluların serbest kalması için Rus makamlarıyla sürekli temas halindeyiz. Görüşmelerimiz çok olumlu değil ama çabaları bırakmıyoruz." yorumunu yaptı.
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