Samanyolu Haber /Gündem / Putin'in, Erdoğan ile konuştuğu gün Rusya İdlib'i bombaladı /03 Ocak 2022 12:09

Putin'in, Erdoğan ile konuştuğu gün Rusya İdlib'i bombaladı

Rus savaş uçaklarının Pazar günü İdlib'e yönelik düzenlediği hava saldırısında bir su pompalama tesisinin ağır hasar gördüğü bildirildi. BM yetkilisi, "Sivillere ve sivil altyapıya saldırılar durmalı" çağrısı yaptı.

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 Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin arasındaki telefon konuşmasının yapıldığı gün (2 Ocak Pazar), Rus uçakları Suriye'nin İdlib kentinde yuvalanan cihatçıları hedef aldı ve Türkiye destekli gruplarına yönelik hava operasyonu düzenledi.

Saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. 10 kişi de yaralandı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği operasyonda, bir su pompalama tesisi zarar gördü. 

Su tesisinin 1 milyon nüfuslu İdlib kentinin su ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts da bölgedeki su tesislerinin bombardıman sırasında "ağır hasar" gördüğünü teyit etti.

Görgü tanıkları, bombardıman sonucu Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısı yakınlarındaki hayvan çiftliklerinin de vurulduğunu aktardı. Muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib'teki yönetimin yetkilisi Ebu Hazem, "Ruslar altyapıya ve ekonomik tesislere odaklanıyorlar, bu da insanların çektiği sıkıntıyı artırıyor" ifadelerini kullandı.

Hava saldırısında İdlib vilayetinin güneyindeki Cebel el-Zaviye bölgesinin de hedef alındığı bildirildi.

İki lider, dün gerçekleştirdikleri görüşmede, Türk-Rus ilişkilerini ele almış, Ukrayna, Suriye, Libya ve Kafkasya'yı konuşmuştu.
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